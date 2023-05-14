WSJ: Netflix хочет сократить расходы на 300 млн долларов

По данным издания, решение связано с переносом старта программы по борьбе с шерингом паролей на некоторых крупных рынках, включая США. Компания ожидает большого дохода от проекта.
Источники WSJ говорят, что руководство стриминга рекомендовало сотрудникам быть более экономными, в том числе при найме новых людей. Однако массовых увольнений не предвидится.
Скажутся ли планы по сокращению расходов на производстве проектов, не уточняется.
О борьбе с шерингом паролей Netflix объявил в начале февраля. В Испании, например, пользователей, которые делились паролем со знакомыми, обязали ежемесячно платить 5,99 евро (около 540 рублей).
Чтобы обнаружить нарушителей, стриминговая платформа требует подключаться к Netflix от домашнего интернета не реже одного раза в 31 день. Для любителей долгих путешествий предусмотрены небольшие послабления.
Увеличилась ли благодаря нововведениям прибыль компании, неизвестно. Однако в Испании и Канаде](https://daily.afisha.ru/news/72875-kanadskie-polzovateli-netflix-nachali-massovo-otmenyat-podpisku-izza-novyh-pravil-sheringa-paroley/) после запуска программы, пользователи начали массово отменять подписку — площадка осталась как минимум без 1 млн испанских юзеров.