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Netflix потерял 1 млн подписчиков из Испании из‑за новых мер против шеринга паролей

Виктория Шанина
Сегодня в 14:17

Пользователи стриминговой платформы Netflix в Испании начали массово отписываться из‑за борьбы с шерингом паролей. Площадка осталась как минимум без 1 млн юзеров, пишет Bloomberg со ссылкой на британскую аналитическую компанию Kantar.

По подсчетам аналитиков, из миллиона пользователей, отменивших подписку, примерно 75% делились своим аккаунтом со знакомыми, друзьями и родственниками.

«Очевидно, что это резкое падение [числа подписчиков] связано с новыми мерами», — сказал глобальный директор Kantar Доминик Саннебо. Он отметил, что это большой удар для Netflix не только с точки зрения потери прибыли, но и из‑за потери масштабной основы для сарафанного радио.

О введении новых правил Netflix объявил в начале февраля. В Испании пользователей, которые делились паролем со знакомыми, обязали ежемесячно платить 5,99 евро (около 540 рублей).

Чтобы обнаружить нарушителей, стриминговая платформа требует подключаться к Netflix от домашнего интернета не реже одного раза в 31 день. Для любителей долгих путешествий предусмотрены небольшие послабления.

Канада стала страной, где ограничения заработали одними из первых. В середине февраля в стране также начали массово отписываться от Netflix.

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