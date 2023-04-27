Netflix потерял 1 млн подписчиков из Испании из‑за новых мер против шеринга паролей

По подсчетам аналитиков, из миллиона пользователей, отменивших подписку, примерно 75% делились своим аккаунтом со знакомыми, друзьями и родственниками.
«Очевидно, что это резкое падение [числа подписчиков] связано с новыми мерами», — сказал глобальный директор Kantar Доминик Саннебо. Он отметил, что это большой удар для Netflix не только с точки зрения потери прибыли, но и из‑за потери масштабной основы для сарафанного радио.
О введении новых правил Netflix объявил в начале февраля. В Испании пользователей, которые делились паролем со знакомыми, обязали ежемесячно платить 5,99 евро (около 540 рублей).
Чтобы обнаружить нарушителей, стриминговая платформа требует подключаться к Netflix от домашнего интернета не реже одного раза в 31 день. Для любителей долгих путешествий предусмотрены небольшие послабления.
Канада стала страной, где ограничения заработали одними из первых. В середине февраля в стране также начали массово отписываться от Netflix.