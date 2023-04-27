Netflix потерял 1 млн подписчиков из Испании из‑за новых мер против шеринга паролей

«Очевидно, что это резкое падение [числа подписчиков] связано с новыми мерами», — сказал глобальный директор Kantar Доминик Саннебо. Он отметил, что это большой удар для Netflix не только с точки зрения потери прибыли, но и из‑за потери масштабной основы для сарафанного радио.