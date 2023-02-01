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Netflix обяжет раз в месяц подключаться к домашнему Wi-Fi, чтобы подписчики не делились паролями

Виктория Шанина
Сегодня в 14:09

Стриминговая платформа Netflix вводит новый способ борьбы с шерингом паролей — подписчиков обяжут подключаться к домашней сети Wi-Fi раз в месяц. Об этом сообщает The Streamable, ознакомившийся с новыми правилами онлайн-кинотеатра.

По данным издания, подключаться к Netflix от домашнего интернета придется не реже одного раза в 31 день. Аккаунты по-прежнему разрешат сделать общими, однако платформа автоматически будет запоминать «надежные устройства», а остальные — блокировать.

Для тех, кто отправляется в долгие путешествия, стриминг предусмотрел путь обхода блокировки. Пользователи, которые хотят смотреть фильмы и сериалы Netflix на телевизоре в отеле, корпоративном ноутбуке и других устройствах вне дома, смогут запросить у сервиса временный код для входа в систему — это даст дополнительные семь дней просмотра контента не от домашнего Wi-Fi.

В компании уточнили, что используют IP-адреса, идентификаторы устройств и отслеживают активность аккаунтов для выявления устройств, не подключенных к основной сети. Если устройство было заблокировано по ошибке, можно обратиться в службу поддержки.

На данный момент такой способ борьбы с шерингом паролей тестируются только в нескольких странах, каких — не уточняется. В ближайшее время его начнут внедрять по всему миру.

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