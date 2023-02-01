Netflix обяжет раз в месяц подключаться к домашнему Wi-Fi, чтобы подписчики не делились паролями

Для тех, кто отправляется в долгие путешествия, стриминг предусмотрел путь обхода блокировки. Пользователи, которые хотят смотреть фильмы и сериалы Netflix на телевизоре в отеле, корпоративном ноутбуке и других устройствах вне дома, смогут запросить у сервиса временный код для входа в систему — это даст дополнительные семь дней просмотра контента не от домашнего Wi-Fi.