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Андрей Могучий покинет пост худрука БДТ

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:20

Минкульт не станет продлевать контракт с художественным руководителем Большого драматического театра (БДТ) имени Г.А.Товстоногова Андреем Могучим. Об этом сообщает РБК.

Режиссер возглавлял БДТ последние десять лет. С чем связано увольнение, не уточняется. Министерство также учредило новый устав театра. Теперь им будет управлять директор.

Андрей Могучий был художественным руководителем БДТ с марта 2013 года. Под его началом были выпущены такие спектакли, как «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева, «Что делать?» по роману Николая Чернышевского, «Алиса» с участием Алисы Фрейндлих, «Губернатор» по рассказу Леонида Андреева, «Три толстяка» по повести Юрия Олеши, «Материнское сердце» по рассказам Василия Шукшина.

Режиссер также работал в Александринском театре, «Балтийском доме», «Приюте комедианта», Финской театральной академии, Театре Наций, ставил оперные и балетные спектакли.

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Иван ВырыпаевНиколай ЧернышевскийАлиса ФрейндлихЛеонид АндреевЮрий ОлешаВасилий Шукшин
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