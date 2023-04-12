Андрей Могучий покинет пост худрука БДТ

Андрей Могучий был художественным руководителем БДТ с марта 2013 года. Под его началом были выпущены такие спектакли, как «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева, «Что делать?» по роману Николая Чернышевского, «Алиса» с участием Алисы Фрейндлих, «Губернатор» по рассказу Леонида Андреева, «Три толстяка» по повести Юрия Олеши, «Материнское сердце» по рассказам Василия Шукшина.