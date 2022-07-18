Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец поженились. Через 19 лет после первой помолвки

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в субботу в Лас-Вегасе, пишет Variety. Согласно свидетельству о браке, выданному в округе Кларк, штат Невада, певица взяла фамилию мужа, и теперь ее полное имя — Дженнифер Линн Аффлек.

«Прошлой ночью мы прилетели в Вегас, стояли в очереди за лицензией с четырьмя другими парами, совершившими такое же путешествие в свадебную столицу мира», — написала Лопес в специальном выпуске рассылки для фанатов On the JLo.

По словам певицы, пара поженилась посреди ночи в маленькой белой часовне под свадебный марш из блютус-колонки, и это была их лучшая ночь в жизни. «Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, терпелива. 20 лет терпения… Любовь — великая вещь, может быть, лучшая вещь (на свете), и стоит того, чтобы ее ждать», — заключила она, подписав сообщение как миссис Дженнифер Линн Аффлек.

Лопес и Аффлек познакомились в 2002 году на съемках фильма «Джильи». В 2000-е они стали одной из самых известных пар в Голливуде, получив от таблоидов прозвище Беннифер.

Впервые артисты обручились в 2003 году, но через год расторгли помолвку, обвинив прессу в чрезмерном внимании к их готовящейся свадьбе. А незадолго после объявили о разрыве отношений.

Во время расставания Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони, с которым развелась в 2014 году. Аффлек был в браке с актрисой Дженнифер Гарнер — с 2005 по 2014 год. В прошлом году Бенниферы объявили о воссоединении.