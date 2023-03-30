«У меня просто несчастное лицо»: Бен Аффлек защищается от многочисленных мемов про его настроение

Бен Аффлек — один из главных звездных героев мемов. Пользователи постоянно подкалывают его за угрюмое настроение, которое он сохраняет даже во время счастливых периодов вроде медового месяца с Дженнифер Лопес. Тогда актер и вовсе заснул во время прогулки на яхте по Сене. А в начале февраля он пришел с женой на церемонию награждения музыкальной премии «Грэмми», где сидел за столиком с настолько удрученным выражением лица, что пользователи решили, что он «вот-вот расплачется». «Каким бы плохим ни был ваш день, я уверен, что вы не так несчастны, как Бен Аффлек на „Грэмми“», — писали в твиттере.
Но в недавнем эпизоде шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» оскароносный актер опроверг теорию, что он всегда находится в плохом настроении.
«Мне показалось, что ты был не в таком восторге от вечеринки, как все остальные», — подметил ведущий, вспоминая праздничную рождественскую встречу в доме Аффлека и Лопес. На что актер, смеясь, ответил: «Видите, это распространенное заблуждение обо мне. Когда я расслаблен, у меня очень несчастное лицо». Для наглядности он даже продемонстрировал свое довольное и расстроенное выражение лица — в пародии Аффлека они ничем не отличались друг от друга. «Таким меня создал Бог, — продолжил он. — Вы не можете наказывать меня за это». Позднее в том же интервью актер признался: он знает, что «время от времени становится объектом мемов».