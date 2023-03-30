«У меня просто несчастное лицо»: Бен Аффлек защищается от многочисленных мемов про его настроение

«Мне показалось, что ты был не в таком восторге от вечеринки, как все остальные», — подметил ведущий, вспоминая праздничную рождественскую встречу в доме Аффлека и Лопес. На что актер, смеясь, ответил: «Видите, это распространенное заблуждение обо мне. Когда я расслаблен, у меня очень несчастное лицо». Для наглядности он даже продемонстрировал свое довольное и расстроенное выражение лица — в пародии Аффлека они ничем не отличались друг от друга. «Таким меня создал Бог, — продолжил он. — Вы не можете наказывать меня за это». Позднее в том же интервью актер признался: он знает, что «время от времени становится объектом мемов».