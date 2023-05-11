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Суд вернул протокол о нарушении санитарных норм в отношении МДТ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:30

Куйбышевский районный суд Петербурга вернул Роспотребнадзору материалы дела о несоблюдении санитарных норм в отношении Малого драматического театра (Театр Европы). Официальная пресс-служба судов города передает, что возврат протокола связан с процессуальными нарушениями в протоколе.

Из сообщения пресс-службы следует, что истец требовал приостановить деятельность МДТ. Ранее театр опечатали, выявив в ходе проверки «многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения», которые «создают угрозу жизни и здоровью населения». Однако суд указал, что в протоколе не говорится, каким образом эти нарушения создают угрозы для людей.

Пресс-служба перечислила, что МДТ вменяют нарушения в виде дефектов отделки стен помещений, косметики на производственном столе и других.

«Абсурдность протокола была ясна изначально, как и очевидно политические мотивы наезда, грозящего театру приостановкой работы на срок до 90 суток. Теперь есть основания для осторожного оптимизма», — написал в своем телеграм-канале политик Борис Вишневский.

В апреле МДТ перенес на месяц спектакли с участием актера Данилы Козловского. До этого Генпрокуратуру попросили проверить актера на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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Борис ВишневскийДанила Козловский
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