Суд вернул протокол о нарушении санитарных норм в отношении МДТ

Из сообщения пресс-службы следует, что истец требовал приостановить деятельность МДТ. Ранее театр опечатали, выявив в ходе проверки «многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения», которые «создают угрозу жизни и здоровью населения». Однако суд указал, что в протоколе не говорится, каким образом эти нарушения создают угрозы для людей.