МДТ в Петербурге перенес спектакли с Данилой Козловским

19 апреля Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину. Актер заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских» и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.