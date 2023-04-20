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МДТ в Петербурге перенес спектакли с Данилой Козловским

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:45

Малый драматический театр (Театр Европы) в Петербурге перенес на месяц спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским в главной роли. Об этом сообщает ТАСС.

Постановки должны были показать зрителям 20 и 21 апреля. Однако теперь в расписании значится, что они состоятся 21 и 22 мая. Причина переноса не уточняется.

В театре подчеркнули, что приобретенные ранее билеты остаются действительными, и выразили надежду, что спектакли все же состоятся. «Гамлет» идет на сцене МДТ с 2016 года, вместе с Козловским в нем играют Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт и другие.

8 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера Данилу Козловского на дискредитацию Вооруженных сил РФ. По его словам, артист осуждает военную операцию на территории Украины и в одном интервью призывал россиян выходить на акции протеста.

19 апреля Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину. Актер заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских» и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.

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Данила КозловскийВиталий БородинЕлизавета БоярскаяКсения Раппопорт
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