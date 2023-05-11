МДТ в Петербурге грозит закрытие на 90 дней

Протокол составлен по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. МДТ грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Материалы дела к моменту публикации сообщения пресс-службы судов еще не приняты судом к производству.