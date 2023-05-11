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МДТ в Петербурге грозит закрытие на 90 дней

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:56

Малому драматическому театру (Театр Европы) в Петербурге грозит закрытие на 90 дней по административному протоколу о нарушении санитарных норм, составленному Роспотребнадзором. Дело передано в Куйбышевский районный суд, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Протокол составлен по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. МДТ грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Материалы дела к моменту публикации сообщения пресс-службы судов еще не приняты судом к производству.

Проверку в МДТ организовали по обращению гражданина в прокуратуру. 6 мая театр опечатали из‑за «многочисленных санитарно-эпидемиологических нарушений».

В апреле МДТ перенес на месяц спектакли с участием актера Данилы Козловского. До этого Генпрокуратуру попросили проверить актера на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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Данила Козловский
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