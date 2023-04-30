Twitter запустила платную подписку на избранные твиты

Twitter запустила функцию монетизации контента для авторов в большинстве стран. Об этом говорится в блоге соцсети.
Платные подписчики получат доступ к избранным твитам, в ленте ответов они будут выделены специальным значком.
Чтобы принять участие в программе подписки, необходимо подать заявку. Присоединиться могут авторы старше 18 лет, у которых не менее 500 подписчиков и которые в течение последних 30 дней опубликовали не менее 25 твитов.
У пользователей, которым станет доступна монетизация, появится соответствующий раздел в главном меню. Для активации подписки в приложении на iPhone потребуется на несколько дней больше, поскольку участие в программе должна одобрить Apple.
Twitter будет брать комиссию в 3% от монетизации, пока автор не заработает 50 тыс. долларов за весь период. После этого комиссия увеличится до 20%.