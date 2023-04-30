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Twitter запустила платную подписку на избранные твиты

Семён Гудошников
Сегодня в 14:38

Twitter запустила функцию монетизации контента для авторов в большинстве стран. Об этом говорится в блоге соцсети.

Платные подписчики получат доступ к избранным твитам, в ленте ответов они будут выделены специальным значком.

Чтобы принять участие в программе подписки, необходимо подать заявку. Присоединиться могут авторы старше 18 лет, у которых не менее 500 подписчиков и которые в течение последних 30 дней опубликовали не менее 25 твитов.

У пользователей, которым станет доступна монетизация, появится соответствующий раздел в главном меню. Для активации подписки в приложении на iPhone потребуется на несколько дней больше, поскольку участие в программе должна одобрить Apple.

Twitter будет брать комиссию в 3% от монетизации, пока автор не заработает 50 тыс. долларов за весь период. После этого комиссия увеличится до 20%.

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