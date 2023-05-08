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Суд арестовал обвиняемого в покушении на Захара Прилепина

Виктория Шанина
Сегодня в 12:24

Суд в Нижегородской области арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.

Обвиняемому назначили заключение под стражу на два месяца. Таким образом, суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры.

Пермяков обвиняется по статье 205 УК (теракт, повлекший причинение смерти человеку) и статье 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка взрывчатых веществ).

«По версии следствия, 6 мая 2023 года в поселке Пионерское Нижегородской области Пермяков осуществил подрыв автомобиля, на котором передвигались Прилепин и его знакомый. В результате происшествия Прилепин получил множественные ранения, его товарищ погиб», — напоминает ведомство.

Автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, был взорван в Нижнем Новгороде утром 6 мая. Губернатор области заявил, что угрозы для здоровья писателя нет, он получил незначительные переломы. Водитель погиб.

Генпрокуратура в тот же день сообщила, что взяла дело под контроль. Следственный комитет назвал покушение на Прилепина терактом, тогда же было заведено дело по статье 205 УК РФ.

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