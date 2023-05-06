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Следственный комитет назвал терактом покушение на Прилепина

Максим Саблин
Сегодня в 16:08

Следственный комитет квалифицировал покушение на Захара Прилепина как теракт. Об этом заявила преcc-служба ведомства.

«ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по статье 205 УК РФ (террористический акт). Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая», — сообщили в СКР.

Генпрокуратура взяла дело под контроль.

Правоохранительные органы считают, что за случившимся стоит диверсионная группа. Нижегородская полиция заявила о задержании мужчины, который может быть причастен к взрыву. Она также поймала жителя Харьковской области, который снял в городе квартиру за сутки до инцидента, пишет телеграм-канал Baza.

Также причастных к покушению ищут в Подмосковье, где было собрано самодельное взрывное устройство, говорят источники ТАСС в силовых структурах.

По информации «Рен ТВ», Прилепина оперируют в Нижнем Новгороде. Врачи решили отложить его транспортировку в Москву. Как сообщил телеграм-канал Mash, состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

В Нижнем Новгороде сегодня утром был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Погиб водитель, а писатель получил сотрясение и переломы ног, пишет РИА «Новости». По словам губернатора области, его здоровью ничего не угрожает.

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Захар Прилепин
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