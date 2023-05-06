Следственный комитет назвал терактом покушение на Прилепина

Следственный комитет квалифицировал покушение на Захара Прилепина как теракт. Об этом заявила преcc-служба ведомства.
«ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по статье 205 УК РФ (террористический акт). Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая», — сообщили в СКР.
Также причастных к покушению ищут в Подмосковье, где было собрано самодельное взрывное устройство, говорят источники ТАСС в силовых структурах.
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