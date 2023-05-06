Следственный комитет назвал терактом покушение на Прилепина

Правоохранительные органы считают, что за случившимся стоит диверсионная группа. Нижегородская полиция заявила о задержании мужчины, который может быть причастен к взрыву. Она также поймала жителя Харьковской области, который снял в городе квартиру за сутки до инцидента, пишет телеграм-канал Baza.