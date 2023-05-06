В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором был Захар Прилепин. Он ранен

Захар Прилепин — сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель и экс-депутат Госдумы. С начала боевых действий на Донбассе в 2014 году Прилепин поддерживал сепаратистов, в 2015 году стал политруком батальона в ДНР. В январе 2023 года писатель подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции.