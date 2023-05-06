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В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором был Захар Прилепин. Он ранен

Семён Гудошников
Сегодня в 12:19
Обновлено в 14:01:

Угрозы для здоровья Захара Прилепина нет, у него незначительные переломы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пишет РИА «Новости». В МВД сообщили, что задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина.

В Нижнем Новгороде был взорван автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Информацию подтвердили ТАСС в экстренных службах.

Писатель ранен, ему оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.

Источник РБК, близкий в МВД, говорит, что писатель тяжело ранен. При этом РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Прилепина сообщило, что он в порядке. По данным Mash, что у Прилепина сломаны обе ноги.

Как пишет Baza, машину с Прилепиным подорвали в деревне Пионерское под Нижним Новгородом, водитель автомобиля погиб. Телеграм-канал отмечает, что дочь Прилепина находилась с ним в автомобиле, но вышла за несколько минут до взрыва.

Предварительно, взрывное устройство находилось под днищем машины, уточняет Mash.

РБК со ссылкой на источник сообщает, что Прилепин возвращался в Москву с территории ЛДНР. «Сегодня он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв», — пишет издание.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация «Атеш». В своем телеграм-канале она обозначает себя как «военное движение украинцев и крымских татар».

Захар Прилепин — сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель и экс-депутат Госдумы. С начала боевых действий на Донбассе в 2014 году Прилепин поддерживал сепаратистов, в 2015 году стал политруком батальона в ДНР. В январе 2023 года писатель подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции.

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Захар Прилепин
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