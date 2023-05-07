«Если б взорвал вторую, погибли бы все»: Захар Прилепин написал первый пост после покушения

Потерпевший рассказал, что в больнице ему сообщили, что «мины были две»: «Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали». Также он добавил, что высадил дочь, которая также находилась в машине, за пять минут до взрыва.