«Если б взорвал вторую, погибли бы все»: Захар Прилепин написал первый пост после покушения

Писатель Захар Прилепин опубликовал первый пост после совершенного в Нижегородской области покушения. Он рассказал свою версию случившегося.
По словам Прилепина, за рулем находился он сам, а погибший Александр Шубин сидел на пассажирском сидении — под ним и произошел взрыв. После взрыва Прилепин потерял сознание на три минуты.
Потерпевший рассказал, что в больнице ему сообщили, что «мины были две»: «Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали». Также он добавил, что высадил дочь, которая также находилась в машине, за пять минут до взрыва.
Прилепил рассказал о переломах обеих ног, один из которых открытый, «и еще там что‑то».
Автомобиль с Прилепиным взорвался накануне во время пути в Москву с территории ЛДНР. Ответственность за покушение на себя взяла организация «Атеш», обозначающая себя как «военное движение украинцев и крымских татар».
По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МВД сообщило о задержании Александра Пермякова, которого подозревают в этом. В СК заявляли, что тот дал признательные показания.
Захар Прилепин — сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель и экс-депутат Госдумы. С начала боевых действий на Донбассе в 2014 году Прилепин поддерживал сепаратистов, в 2015 году стал политруком батальона в ДНР. В январе 2023 года писатель подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной спецоперации.