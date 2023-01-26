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Захар Прилепин отправился на спецоперацию по контракту с Росгвардией

Виктория Шанина
Сегодня в 17:14

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей Прилепина.

Захар Прилепин заключил контракт именно с Росгвардией, поскольку «начинал свою службу в составе ОМОН».

«Все структуры Захара Прилепина продолжают свою работу: Палата депутатов партии СРЗП, штабы ЗП, Фонд Захара Прилепина продолжат оказывать всестороннюю поддержку СВО», — заявил собеседник агентства.

По его словам, с начала спецоперации Прилепин организовывал гуманитарные миссии на территориях ЛДНР, а также подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей.

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Захар Прилепин
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