Захар Прилепин отправился на спецоперацию по контракту с Росгвардией

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей Прилепина.