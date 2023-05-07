На коронации Карла III заметили фигуру, похожую на смерть с косой. Видео с ней завирусилось в сети

Карла III короновали на британский престол 6 мая. Он стал первым монархом, который молился вслух во время своей коронации. В своей молитве он попросил «быть благословением» для людей «любой веры и убеждений». Принц Чарлз стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, в сентябре прошлого года.