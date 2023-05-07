На коронации Карла III заметили фигуру, похожую на смерть с косой. Видео с ней завирусилось в сети

Пользователь твиттера с ником Joe запостил видео с коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве накануне, который уже посмотрели более 1,8 млн раз. Он пошутил, что увидел мелькнувшую в дверном проеме смерть с косой.
Загадочная фигура одета в черный плащ, а в ее руках продолговатый предмет, напоминающий косу. Некоторые отметили, как в момент ее появления начинает торжественно играть музыка.
В комментариях шутят, что это был «профессор Снейп», «Призрачное лицо» из франшизы «Крик» или же Меган Маркл. В марте она и ее супруг принц Гарри сообщили, что их попросили покинуть резиденцию в Великобритании по решению Карла III.
Карла III короновали на британский престол 6 мая. Он стал первым монархом, который молился вслух во время своей коронации. В своей молитве он попросил «быть благословением» для людей «любой веры и убеждений». Принц Чарлз стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, в сентябре прошлого года.