В Великобритании коронован Карл III

Карл III был коронован на британский престол. Церемониальная служба заканчивается в эти минуты в Вестминстерском аббатстве.
Новый король принес коронационную клятву. Он стал первым монархом, который молился вслух во время своей коронации. В своей молитве он попросил «быть благословением» для людей «любой веры и убеждений», передает CNN.
Затем он был помазан святым маслом архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, духовным лидером англиканской церкви, который ведет церемонию. Помазание считается самой священной частью церемонии, и поэтому оно проходило за трехсторонней ширмой.
Затем королю были вручены коронационные регалии, включая королевскую мантию, скипетр и держава.
После этого архиепископ надел на голову Карла 360-летнюю корону Святого Эдуарда, это самая важная часть коронационной службы. После коронации короля Уэлби произнес: «Боже, храни короля».
Принц Чарльз стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года. Тем не менее, церемония коронации — это ещё и религиозное мероприятие, ведь Карл III является не только главой Соединенного Королевства и 14 других стран, но также и верховным правителем англиканской церкви.