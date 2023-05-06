В Великобритании коронован Карл III

Принц Чарльз стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года. Тем не менее, церемония коронации — это ещё и религиозное мероприятие, ведь Карл III является не только главой Соединенного Королевства и 14 других стран, но также и верховным правителем англиканской церкви.