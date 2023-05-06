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Bloomberg: Минюст США подозревает Binance в помощи россиянам в обходе санкций

Семён Гудошников
Сегодня в 11:38

Минюст США начал проверку крупнейшей криптобиржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на пять различных источников. По их словам, площадку подозревают в том, что она позволяла россиянам незаконно обходить санкции и переводить через нее деньги.

Министерство намерено выяснить, нарушало ли руководство биржи ограничения, связанные с российской военной операцией на Украине. По данным Bloomberg, расследование проходит параллельно с другими — ранее криптобиржу подозревали в помощи Ирану.

В Binance уже прокомментировали ситуацию. Там заявили, что соблюдают все американские и международные санкции. Представители площадки подчеркнули, что придерживаются политики нетерпимости к анонимности клиентов и сомнительным источникам денег.

В Минюсте от комментариев отказались. Официально о расследовании ведомство не сообщало.

В апреле 2022 года Binance установила лимит в 10 тыс. евро на баланс счета для россиян, заявив, что поддержит западные санкции. В марте криптобиржа прекратила поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России.

В апреле 2023-го ограничение на баланс счета для россиян было снято. Эксперты предполагали, что компания передала их аффилированному юрлицу, которое находится в другой юрисдикции. Позже площадка вернула возможность пополнения счета с карт Visa и Mastercard российских банков.

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Министерство юстиции СШАVisa
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