Binance ограничит доступ пользователям из России с активами более чем на 10 тыс. евро

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance ограничит доступ к своим сервисам для пользователей из России, которые имеют активы общей стоимостью более 10 тыс. евро. Соответствующее сообщение появилось чате поддержки криптобиржи.

Учетные записи таких пользователей будут переведены в режим «только для вывода средств». Они не смогут торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета.

Отмечается, что Binance пока не планирует прекращать работу в России. Однако биржа поддержит западные санкции, если этого потребует международное сообщество.

В начале марта Binance объявил о прекращении поддержки транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. По словам представителя биржи, ограничения распространяются только на криптофиатный сервис — в рамках P2P-торговли клиенты могут использовать пластиковые карты российских банков.