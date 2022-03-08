На Binance будут заблокированы все транзакции с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance в полночь 10 марта по Москве прекратит поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. Об этом говорится в заявлении биржи.

«Все транзакции, инициированные с использованием карт Mastercard и Visa, выпущенных в России, будут недоступны на Binance. Кроме того, все операции с картами Mastercard и Visa, инициированные финансовыми учреждениями за пределами РФ, также будут недоступны в пределах Российской Федерации на платформе», — отметили в бирже.

Представитель Binance сообщил ForkLog, что ограничения распространяются исключительно на криптофиатный сервис биржи. В рамках P2P-торговли клиенты могут использовать пластиковые карты российских банков.

6 марта, на 11-й день российской «военной операции» на Украине, Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Карты российских банков, использующих эти платежные системы, перестанут работать за границей, карты иностранных банков — в России.

Прекращение работы Visa произойдет 10 марта, карты Mastercard российских банков в некоторых странах уже не функционируют. 8 марта о подобных мерах объявила японская платежная система JCB — они вступят в силу 14 марта.

Российские банки предложили оформить карты на китайской платежной системе Union Pay. Она действует в 180 странах.