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Под барельефом Евгения Ройзмана* в администрации Екатеринбурга установили маркировку иноагента

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:15

Под барельефом экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* в администрации города повесили табличку о том, что он признан иностранным агентом. Об этом сообщил в фейсбуке** шеф-редактор «Европейско-азиатских новостей» Александр Кириллов.

«Барельеф Ройзмана в мэрии Екатеринбурга на всякий случай все же снабдили табличкой, какой надо табличкой», — написал журналист.

© Александр Кириллов/Facebook*

Барельефы в честь двух экс-мэров Екатеринбурга Евгения Ройзмана (2013–2018 годы) и Александра Высокинского (2018–2021) открыли в здании администрации Екатеринбурга 11 января. Ройзман называл это правильным решением «с точки зрения истории Екатеринбурга».

При этом во время открытия маркировки иноагента под барельефом Ройзмана не было. Действующий мэр города Алексей Орлов говорил, что это не имеет значения: «При чем тут иноагент? В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь. Я считаю, что это просто историческая справедливость». Адвокат Орлова Владислав Идамжапов заявлял, что это не нарушает законы РФ.

В августе 2022-го Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии. Сейчас суд рассматривает это дело. В марте 2023-го экс-мэра Екатеринбурга признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики в соцсетях.

* Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в списки иностранных агентов.

** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Евгений РойзманАлександр КирилловАлексей ОрловАлександр ВысокинскийВладислав Идамжапов
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