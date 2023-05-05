Под барельефом Евгения Ройзмана* в администрации Екатеринбурга установили маркировку иноагента

При этом во время открытия маркировки иноагента под барельефом Ройзмана не было. Действующий мэр города Алексей Орлов говорил, что это не имеет значения: «При чем тут иноагент? В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь. Я считаю, что это просто историческая справедливость». Адвокат Орлова Владислав Идамжапов заявлял, что это не нарушает законы РФ.