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Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии
Сегодня в 05:39

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление политика.

«280-я статья, часть третья. Дело в Москве», — сообщил Ройзман из окна своей квартиры, где проходит обыск. Максимальное наказание по этой части статьи — пять лет лишения свободы.

Адвокат Владислав Идамжапов подтвердил журналистам, что в квартире Ройзмана проводятся следственные действия. Защитника к политику не пускают.

Помощница экс-мэра Лейла Гусейнова сообщила, что обыски также проходят в возглавляемом Ройзманом Музее Невьянской иконы и офисах фонда политика.

Неназванный собеседник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что уголовное дело возбудили из‑за видео в ютьюб-канале Ройзмана. Источник агентства не раскрыл подробностей.

В марте бывшего екатеринбургского мэра оштрафовали на 100 тыс. рублей по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле суд в третий раз назначил политику штраф по той же статье — размер санкций составил 50 тыс. рублей.

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