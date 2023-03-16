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Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* задержали по делу о распространении экстремистских материалов

Семён Гудошников
Сегодня в 10:32

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержала полиция. Об этом в соцсетях сообщила жена политика Юлия Крутеева.

РИА «Новости» со ссылкой на адвоката пишет, что Ройзмана обвиняют в демонстрации экстремистской символики. Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* сообщает, что речь идет об административном деле о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП, до 15 суток ареста).

«Кто‑то еще в декабре написал донос, что он разместил в „ВК“ экстремистскую символику, видимо, там перепост от Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в „ВК“. Просто ни разу в жизни не заходил», — отметила супруга политика.

По словам Венедиктова, страницу Ройзмана во «ВКонтакте» вели его сторонники.

В августе Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что дело возбудили из‑за видео на ютуб-канале политика, не уточнив, о каком ролике речь.

На следующий день суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Экс-градоначальнику нельзя пользоваться интернетом, посещать публичные места и мероприятия и общаться со свидетелями по делу.

*Евгений Ройзман и Алексей Венедиктов внесены Минюстом в списки иностранных агентов.

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Алексей Венедиктов
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