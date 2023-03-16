Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* задержали по делу о распространении экстремистских материалов

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержала полиция. Об этом в соцсетях сообщила жена политика Юлия Крутеева.
«Кто‑то еще в декабре написал донос, что он разместил в „ВК“ экстремистскую символику, видимо, там перепост от Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в „ВК“. Просто ни разу в жизни не заходил», — отметила супруга политика.
В августе Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что дело возбудили из‑за видео на ютуб-канале политика, не уточнив, о каком ролике речь.
На следующий день суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Экс-градоначальнику нельзя пользоваться интернетом, посещать публичные места и мероприятия и общаться со свидетелями по делу.
*Евгений Ройзман и Алексей Венедиктов внесены Минюстом в списки иностранных агентов.