Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* задержали по делу о распространении экстремистских материалов

«Кто‑то еще в декабре написал донос, что он разместил в „ВК“ экстремистскую символику, видимо, там перепост от Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в „ВК“. Просто ни разу в жизни не заходил», — отметила супруга политика.