СК просит арестовать Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

«Финист Ясный Сокол» — постановка о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В 2022 спектакль получил две «Золотые маски» — за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.