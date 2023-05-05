СК просит арестовать Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Следственный комитет попросил арестовать режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу Замоскворецкого суда.
У здания суда, где проходит заседание по мере пресечения, собрались десятки людей, чтобы поддержать обвиняемых.
Накануне Беркович и Петрийчук задержали. Поводом для уголовного преследования стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по пьесе Петрийчук.
«Финист Ясный Сокол» — постановка о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В 2022 спектакль получил две «Золотые маски» — за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
Возможным поводом для обвинения могла стать статья С.Щенниковой и В.Туник в сетевом издании «Национальный курс» — официальном СМИ Национально-освободительного движения России (НОД). Материал появился в «Национальном курсе» в мае 2021 года
По мнению авторов статьи, «Финист Ясный Сокол» — это антироссийский спектакль, в котором «о православии говорится исключительно в негативном ключе», «оправдывается терроризм и экстремизм», «героизируются боевики ИГИЛ»*. В октябре 2022 года в соцсетях «Национального курса» еще раз обратили внимание силовиков на спектакль Беркович.
* «Исламское государство» признано в России террористической организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.