Пол Дано, Бри Ларсон и Жюлия Дюкорно вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля

Стали известны имена восьми членов жюри основного конкурса на 76-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Deadline.
В состав жюри вошли американский актер и режиссер Пол Дано, американская актриса, режиссерка и продюсерка Бри Ларсон, французская режиссерка Жюлия Дюкорно, морокканская режиссерка Мариам Тузани, французский актер Дени Меноше, британско-замбийская сценаристка и режиссерка Рунгано Ниони, афганский писатель Атик Рахими, аргентинский режиссер и сценарист Дамиан Шифрон.
Deadline подчеркивает, что большинство объявленных членов жюри имеют «сильную каннскую родословную». Так, Тузани в 2019 году дебютировала в программе «Особый взгляд» в Каннах с фильмом «Адам», а в 2022-м вернулась с фильмом «Голубой кафтан», который был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Среди каннских заслуг Меноше — фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», претендовавший на «Золотую пальмовую ветвь» в 2009 году. Режиссерка Ниони вышла на международный уровень в Каннах в 2017 году, когда ее дебютный фильм «Я не ведьма» взял параллельную программу «Двухнедельник режиссеров».
Среди каннских работ Дано — фильмы «Молодость» и «Окча». Уроженец Кабула Рахими дебютировал в Каннах в 2004 году в программе «Особый взгляд» с фильмом «Земля и пепел», который он адаптировал по собственной книге. Для Ларсон, получившей «Оскар» за роль в фильме «Комната», это первый официальный визит в Канны.
Ранее стало известно, что Рубен Эстлунд, снявший «Треугольник печали», возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Он станет первым за 50 лет шведом, возглавившим жюри, следуя по стопам актрисы Ингрид Бергман. А еще он будет третьим главой жюри с двумя «Золотыми пальмовыми ветвями» после Фрэнсиса Форда Копполы и Эмира Кустурицы.
76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. В программу смотра войдут работы таких режиссеров, как Аки Каурисмяки, Уэс Андерсон и Вим Вендерс. Фильмом открытия фестиваля станет лента французской кинематографистки Майвенн «Фаворитка» (в другом переводе — «Жанна Дюбарри») с Джонни Деппом в главной роли.