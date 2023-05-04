Пол Дано, Бри Ларсон и Жюлия Дюкорно вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля

Среди каннских работ Дано — фильмы «Молодость» и «Окча». Уроженец Кабула Рахими дебютировал в Каннах в 2004 году в программе «Особый взгляд» с фильмом «Земля и пепел», который он адаптировал по собственной книге. Для Ларсон, получившей «Оскар» за роль в фильме «Комната», это первый официальный визит в Канны.