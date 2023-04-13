Стали известны фильмы основного конкурса 76-го Каннского кинофестиваля

На сайте Каннского международного кинофестиваля появился перечень фильмов, которые вошли в основную конкурсную программу смотра 2023 года. В нем оказались 19 картин.
Среди них — работы таких режиссеров как Аки Каурисмаки, Уэс Андерсон и Вим Вендерс. Фильмом-открытия фестиваля станет с Джонни Деппом в главной роли.
Конкурсная программа
«Город Астероидов», Уэс Андерсон
«Клуб Зеро», Джессика Хауснер
«Зона интересов», «Джонатан Глейзер
«Мертвые листья», Аки Каурисмяки
«Четыре дочери», Каутер Бен Ханья
«Траектория падения», Жюстин Трие
«Чудовище», Хирокадзу Корээда
«Химера», Аличе Рорвахер
«Свет будущего», Нанни Моретти
«О сухой траве», Нури Бильге Джейлан
«Прошлым летом», Катрин Брейя
«Рагу Додена Буффана», Чан Ань Хунг
«Рапито», Марко Беллоккьо
«Май, декабрь», Тодд Хейнс
«Зачинщик», Карим Айнуз
«Старый дуб», Кен Лоуч
«Ребро Адама», Рамата Тулае Си
«Идеальные дни», Вим Вендерс
«Молодость», Ван Бин
Программа «Особый взгляд»
«Преступники», Родриго Морено
«Как заниматься сексом», Молли Мэннинг Вокер
«Прощай, Джулия», Мохамед Кордофани
«Цветок Бурити», Жуан Салавиза, Рене Надер Мессора
«Простой, как Сильвен», Монья Шокри
«Матерь всей лжи», Асме Эль Мудир
«Поселенцы», Фелипе Гальвес
«Омен», Балоджи
«Сломанный лед», Энтони Чэнь
«Розали», Стефани Ди Джусто
«Новенький», Уорвик Торнтон
«Если я смогу заснуть», Золиргал Пуревдаш
«Надежда», Ким Чхан-хун
«Нечего терять», Дельфин Деложе
«Пакеты», Камаль Лазрак
«Земные стихии», Али Асгари, Алиреза Хатами
«Царство животных», Тома Кайе
Внеконкурская программа
«Убийцы цветочной луны», Мартин Скорсезе
«Кумир», Сэм Левинсон
«Паутина», Ким Джи Ун
«Индиана Джонс и диск судьбы», Джеймс Мэнголд
Полуночные показы
«Клубничка Омар», Элиас Белкеддар
«Кеннеди», Анураг Кашьяп
«Кислота», Жюст Филиппо
Специальные показы
«Портреты призраков», Клебер Мендонка Филью
«Ансельм», Вим Вендерс
«Оккупированный город», Стив МакКуин
«Человек в черном», Ван Бин
«Премьеры Канн»
«Время любить», Кэтелл Квиллевер
«Закрой глаза», Виктор Эриче
«Боннар, Пьер и Марта», Мартин Провост
«Куби», Такеши Китано
76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Жюри смотра возглавит режиссер Рубен Эстлунд, снявший «Треугольник печали» и дважды получавший «Золотую пальмовую ветвь».