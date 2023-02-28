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Жюри Каннского кинофестиваля возглавит режиссер «Треугольника печали»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:31

Рубен Эстлунд, снявший «Треугольник печали», возглавит жюри 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Variety.

Эстлунд — постоянный участник каннского смотра, дважды выигрывавший «Золотую пальмовую ветвь» — в 2017 году за «Квадрат» и в 2022-м за «Треугольник печали». До этого, в 2014 году, его «Форс-мажор» получил приз жюри в программе «Особый взгляд».

В своем заявлении режиссер пообещал напомнить коллегам по жюри о социальной функции кино. Представители смотра отметили, что, приглашая Эстлунда, они хотят «воздать должное бескомпромиссным и откровенным фильмам, которые постоянно требуют, чтобы зрители бросали себе вызов».

Эстлунд станет первым за 50 лет шведом, возглавившим жюри в Каннах, следуя по стопам актрисы Ингрид Бергман. А еще он будет третьим главой жюри с двумя «Золотыми пальмовыми ветвями» после Фрэнсиса Форда Копполы и Эмира Кустурицы.

76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Программу смотра должны объявить в середине апреля.

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