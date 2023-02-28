Жюри Каннского кинофестиваля возглавит режиссер «Треугольника печали»

Эстлунд — постоянный участник каннского смотра, дважды выигрывавший «Золотую пальмовую ветвь» — в 2017 году за «Квадрат» и в 2022-м за «Треугольник печали». До этого, в 2014 году, его «Форс-мажор» получил приз жюри в программе «Особый взгляд».