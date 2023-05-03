Элизабет Олсен и Аманда Сейфрид поддержали забастовку сценаристов в США

Известные деятели кино и телевидения объединились, чтобы поддержать забастовку Гильдии сценаристов США (WGA). Об этом сообщает Variety.
Солидарность проявили актеры Элизабет Олсен, Аманда Сейфрид, Джон Легуизамо и Брайан Тайри Генри. Бастующих также поддержали сценаристы «Человека-паука: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер, сценарист «Прометея» и «Стартрека: Возмездие» Деймон Линделоф и режиссер Дэнни Стронг («За пропастью во ржи»).
Профсоюз утверждает, что студии и стриминги не согласились на какие‑либо гарантии уровня еженедельной занятости, а также блокировали предложения по минимизации неоплачиваемой работы и регулированию использования ИИ, таких как ChatGPT.
С этого дня сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Из‑за этого ряд американских телеканалов приостановил выход новых выпусков вечерних развлекательных телепередач. В частности, в ближайшее время зрители не увидят новинок от «Ночного шоу с Джимми Фэллоном», «Позднего шоу со Стивеном Колбертом», «Джимми Киммела в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом».