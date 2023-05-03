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Элизабет Олсен и Аманда Сейфрид поддержали забастовку сценаристов в США

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:44

Известные деятели кино и телевидения объединились, чтобы поддержать забастовку Гильдии сценаристов США (WGA). Об этом сообщает Variety.

Солидарность проявили актеры Элизабет Олсен, Аманда Сейфрид, Джон Легуизамо и Брайан Тайри Генри. Бастующих также поддержали сценаристы «Человека-паука: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер, сценарист «Прометея» и «Стартрека: Возмездие» Деймон Линделоф и режиссер Дэнни Стронг («За пропастью во ржи»).

«Гильдия ведет себя разумно и справедливо. Молодые писатели очень уязвимы. Зарплата снижается, в то время как бизнес растет. Цифры доказывают это. Необходимо заключить справедливую сделку. Чем скорее студии всерьез займутся этим, тем лучше для всех нас».
Фил Лорд и Крис Миллер
Лауреаты премии «Оскар» за мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных»
«Нам необходимо структурно переосмыслить, как люди всех уровней могут продолжать зарабатывать на жизнь теперь, когда у нас есть эти потоковые сервисы. Актеры, которые раньше могли жить за счет остатков [компенсаций, которые выплачивают за повторный показ проекта], больше не могут, потому что им платят за один день».
Элизабет Олсен
Актриса
«Это необходимо… Я не понимаю, в чем проблема. Все изменилось с появлением стриминга, и каждый должен получать компенсацию за свою работу. Это чертовски просто».
Аманда Сейфрид
Актриса

Забастовка сценаристов началась 2 мая из‑за сорванной сделки с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount и Sony, переговоры по которой длились шесть недель.

Профсоюз утверждает, что студии и стриминги не согласились на какие‑либо гарантии уровня еженедельной занятости, а также блокировали предложения по минимизации неоплачиваемой работы и регулированию использования ИИ, таких как ChatGPT.

С этого дня сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Из‑за этого ряд американских телеканалов приостановил выход новых выпусков вечерних развлекательных телепередач. В частности, в ближайшее время зрители не увидят новинок от «Ночного шоу с Джимми Фэллоном», «Позднего шоу со Стивеном Колбертом», «Джимми Киммела в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом».

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Элизабет ОлсенАманда СейфридДжон ЛегуизамоФил ЛордКристофер МиллерДэнни СтронгДжимми ФэллонСтивен КолбертДжимми Киммел
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