Элизабет Олсен и Аманда Сейфрид поддержали забастовку сценаристов в США

«Нам необходимо структурно переосмыслить, как люди всех уровней могут продолжать зарабатывать на жизнь теперь, когда у нас есть эти потоковые сервисы. Актеры, которые раньше могли жить за счет остатков [компенсаций, которые выплачивают за повторный показ проекта], больше не могут, потому что им платят за один день».

Элизабет Олсен Актриса