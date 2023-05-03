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Осужденного за дискредитацию армии Алексея Москалева нашли в СИЗО Смоленска

Семён Гудошников
Сегодня в 19:17

Адвокат Владимир Билиенко сообщил, что нашел Алексея Москалева в смоленском СИЗО-1. Туда осужденный за дискредитацию армии был доставлен после задержания в Беларуси.

Avtozak Live добавляет, что Москалев рассказал об избиении белорусскими силовиками. Заключенный жалуется на отбитую мышцу на правой ноге и удары головой об стену.

Житель Тулы Алексей Москалев был приговорен к двум годам лишения свободы за повторную дискредитацию армии России в постах в «Одноклассниках». Перед этим он содержался на домашнем аресте, откуда сбежал, но был пойман в Минске, после чего связь с ним пропала на месяц.

Весной 2022 года дочь Москалева, Маша, которую мужчина воспитывал один, нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Из‑за этого директор школы вызвала полицию, а дома у Москалевых прошел обыск.

3 марта органы опеки поместили Машу в приют и не вернули отцу, несмотря на его домашний арест. В приюте у девочки забрали мобильный телефон и запретили общаться с отцом, посетителями и волонтерами. Спустя месяц ее передали матери.

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