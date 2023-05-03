Осужденного за дискредитацию армии Алексея Москалева нашли в СИЗО Смоленска

Житель Тулы Алексей Москалев был приговорен к двум годам лишения свободы за повторную дискредитацию армии России в постах в «Одноклассниках». Перед этим он содержался на домашнем аресте, откуда сбежал, но был пойман в Минске, после чего связь с ним пропала на месяц.