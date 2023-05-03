В США приостановили выпуск ряда вечерних шоу из‑за забастовки сценаристов

Ряд американских телеканалов приостановил выход новых выпусков вечерних развлекательных телепередач из‑за забастовки сценаристов. Об этом пишет Deadline.
В частности, в ближайшее время зрители не увидят новинок от «Ночного шоу с Джимми Фэллоном», «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», «Джимми Киммела в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Телеканалы NBC, ABC и CBS, которые выпускают эти программы, в вечернее время будут транслировать предыдущие эпизоды.
Отмечается, что ведущие популярных шоу регулярно созванивались в течение последних нескольких недель, чтобы определить, что делать в случае начала забастовки.
Профсоюз утверждает, что студии и стриминги не согласились на какие‑либо гарантии уровня еженедельной занятости, а также блокировали предложения по минимизации неоплачиваемой работы и регулированию использования ИИ, таких как ChatGPT.
Начиная с 2 мая сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут продолжить заниматься.