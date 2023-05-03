В США приостановили выпуск ряда вечерних шоу из‑за забастовки сценаристов

В частности, в ближайшее время зрители не увидят новинок от «Ночного шоу с Джимми Фэллоном», «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», «Джимми Киммела в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Телеканалы NBC, ABC и CBS, которые выпускают эти программы, в вечернее время будут транслировать предыдущие эпизоды.