В Counter-Strike продали скин с узором в виде вульвы за 100 тыс. рублей

Пользователь твиттера под ником Pops продал скин (облик) Five-SeveN Kami 909, узор которого напоминает вульву, за 1300 евро (более 117 тыс. рублей) в Counter-Strike: Global Offensive. Всего существует 999 вариантов узоров скина, но именно под номером 909 стал популярным у игроков.
1300 евро — это самая высокая цена, которую предложили Pops за Kami 909. До этого скин удавалось продавать за 340 евро. «Наверняка будут и более дорогие [предложения!» — предположил пользователь.
21 апреля за 400 тыс. долларов был продан редкий скин для AK-47 в CS:GO. Неизвестный покупатель также приобрел нож стоимостью около 100 тыс. долларов, и сумма всей сделки превысила 500 тыс. долларов.
В марте Valve анонсировала выход Counter-Strike 2, созданной на продвинутом графическом движке Source 2.