В Counter-Strike продали скин с узором в виде вульвы за 100 тыс. рублей

Пользователь твиттера под ником Pops продал скин (облик) Five-SeveN Kami 909, узор которого напоминает вульву, за 1300 евро (более 117 тыс. рублей) в Counter-Strike: Global Offensive. Всего существует 999 вариантов узоров скина, но именно под номером 909 стал популярным у игроков.