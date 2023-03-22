Valve анонсировала Counter-Strike 2 на движке Source 2

Изменения можно заметить и в графике, и в самом игровом процессе, отмечает «Канобу». Дым в CS2 будет динамическим — его можно будет рассеивать взрывами и пулями. Появились новые карты. Движок Source 2 дает игре систему рендеринга, реалистичные текстуры, свет и отражения.