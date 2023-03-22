Valve анонсировала Counter-Strike 2 на движке Source 2

Компания Valve анонсировала в своем твиттере Counter-Strike 2 на движке Source 2. Вместе с этим разработчики показали геймплей новой версии.
Изменения можно заметить и в графике, и в самом игровом процессе, отмечает «Канобу». Дым в CS2 будет динамическим — его можно будет рассеивать взрывами и пулями. Появились новые карты. Движок Source 2 дает игре систему рендеринга, реалистичные текстуры, свет и отражения.
Counter-Strike 2 выйдет как бесплатное обновление летом 2023 года. 22 марта начнется ограниченное тестирование, но попасть на него сможет далеко не каждый.
Разговоры о разработке Counter-Strike на движке Source 2 ходят давно. В начале марта в сообществе Valve заметили поддержку для неизвестных exe-файлов, csgos2.exe и cs2.exe в последнем драйвере NVIDIA. Затем киберспортивный журналист Ричард Льюис сообщил, что бета-тестирование Counter-Strike на Source 2 начнется в марте либо в апреле.