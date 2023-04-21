Редкий облик для оружия в Counter-Strike продали за рекордные 400 тыс. долларов

Редкий скин (облик), для оружия в многопользовательской видеоигре Counter-Strike: Global Offensive был продан за 400 тыс. долларов, что оказалось рекордом для единичного лота в этой игре, сообщает Vice.
К этому скину для AK-47 неизвестный покупатель также приобрел нож стоимостью около 100 тыс. долларов. Сумма всей сделки по продаже двух лотов таким образом превысила 500 тыс. долларов.
Рынок скинов для оружия в Counter-Strike: Global Offensive существует уже достаточно давно, и десятки тысяч долларов, выложенные за покраску виртуального оружия там не редкость.
Сама серия многопользовательских шутеров Counter-Strike существует с конца 1990-х, когда она впервые появилась в сети в виде обычного фанатского мода для Half-Life. После этого студия Valve, разработчик Half-Life, выкупила права на мод, наняла его создателей и выпустила обособленную игру. С тех пор Counter-Strike не теряла популярности и обретала новые итерации.
В марте Valve анонсировала выход Counter-Strike 2, созданной на продвинутом графическом движке Source 2.