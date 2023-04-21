Редкий облик для оружия в Counter-Strike продали за рекордные 400 тыс. долларов

Сама серия многопользовательских шутеров Counter-Strike существует с конца 1990-х, когда она впервые появилась в сети в виде обычного фанатского мода для Half-Life. После этого студия Valve, разработчик Half-Life, выкупила права на мод, наняла его создателей и выпустила обособленную игру. С тех пор Counter-Strike не теряла популярности и обретала новые итерации.