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Россия и Турция запустят совместную платежную систему

Илья Голубев
Сегодня в 22:34

Власти России и Турции договорились о создании совместной платежной системы, которая будет полезна, в первую очередь, российским туристам для оплаты товаров и услуг на турецкой территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое издание Hürriyet.

Уточняется, что система получит название Rebit kart, а совершать платежи можно будет с помощью специального приложения для мобильных устройств. Как пишет издание, соответствующее решение было принято по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В прошлом году уже предпринималась попытка создания совместной российско-турецкой системы платежей. В конце сентября Эрдоган поручил кабинету министров вместе с российскими коллегами разработать концепцию аналога платежной системы «Мир», от работы с которой турецкие банки отказались, чтобы не попасть под санкции США.

Тогда власти хотели использовать для этих целей систему Troy, запущенную еще в 2016 году. По данным на март 2022-го, в обращении находились более 12 млн пластиковых карт Troy. Однако этот план пока не удалось осуществить.

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Реджеп ЭрдоганВладимир Путин
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