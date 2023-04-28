Россия и Турция запустят совместную платежную систему

Власти России и Турции договорились о создании совместной платежной системы, которая будет полезна, в первую очередь, российским туристам для оплаты товаров и услуг на турецкой территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое издание Hürriyet.
Уточняется, что система получит название Rebit kart, а совершать платежи можно будет с помощью специального приложения для мобильных устройств. Как пишет издание, соответствующее решение было принято по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
В прошлом году уже предпринималась попытка создания совместной российско-турецкой системы платежей. В конце сентября Эрдоган поручил кабинету министров вместе с российскими коллегами разработать концепцию аналога платежной системы «Мир», от работы с которой турецкие банки отказались, чтобы не попасть под санкции США.
Тогда власти хотели использовать для этих целей систему Troy, запущенную еще в 2016 году. По данным на март 2022-го, в обращении находились более 12 млн пластиковых карт Troy. Однако этот план пока не удалось осуществить.