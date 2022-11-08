Zara, Bershka и Pull & Bear вернутся в Россию под новыми названиями

Коснется ли перезапуск всех брендов Inditex или только их части, не уточняется. В октябре Forbes со ссылкой на источники писал, что магазины лишь четырех брендов испанского холдинга — Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius — могут открыться в России весной 2023 года после ребрендинга. Остальные бренды Inditex, включая Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, по данным издания, полностью уйдут из России.