Zara, Bershka и Pull & Bear вернутся в Россию под новыми названиями

Группа компаний Daher, которая покупает российский бизнес Inditex, перезапустит принадлежавшие испанскому холдингу магазины (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и другие) под новыми брендами. Об этом «Известиям» сообщили в Inditex.
Там отметили, что достигли первоначального соглашения с Daher, которое теперь должно одобрить правительство России. «Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами», — отметили в компании.
Коснется ли перезапуск всех брендов Inditex или только их части, не уточняется. В октябре Forbes со ссылкой на источники писал, что магазины лишь четырех брендов испанского холдинга — Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius — могут открыться в России весной 2023 года после ребрендинга. Остальные бренды Inditex, включая Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, по данным издания, полностью уйдут из России.
Inditex приостановила деятельность в России 5 марта. Заморожена работа 502 магазинов, 86 из них принадлежат Zara. В апреле Минпромторг заявил, что испанская компания ищет способы вновь открыть российские розничные точки. В сентябре РБК обратил внимание, что ретейлер продолжает оформлять документы на новые товары в России после закрытия магазинов.