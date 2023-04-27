От «крутые вещи, низкие цены» до «скука смертная»: покупатели оценивают Maag и сравнивают его с Zara

В Москве, на Неглинной улице, 10, в среду, 26 апреля, открылся первый магазин Maag. По этому адресу раньше располагался магазин Zara, пока испанская группа Inditex (которой также принадлежат Massimo Dutti, Pull & Bear и Bershka) не прекратила свою работу в России в марте прошлого года. В октябре 2022-го Inditex продала российские активы ливанскому холдингу Daher Group, и вскоре стало известно, что привычные массмаркет-магазины откроются в РФ под новыми названиями. Вплоть до открытия о Maag было известно не так много, и потребителей интересовало, что из себя будет представлять новый бренд.
В сети уже появились первые отзывы покупателей
Посетители Maag отмечают, что в магазине «много базовых вещей хорошего качества» и более низкие, чем были в Zara, цены. Свитер из вискозы там, например, можно найти за 2599 р. У магазина уже есть свой мерч — за 699 рублей можно купить холщовую сумку с надписью «Maag Russia», а вот аксессуаров пока нет. Комментарии под постами в инстаграме* бренда сильно отличаются друг от друга: пока одни пишут, что «вещи крутые», другие утверждают, что ассортимент — «скука смертная». В твиттере некоторые считают, что в сравнении с привычным ушедшим брендом ничего не изменилось — «просто достали пыльные шмотки и развесили снова». Не всем пришлось по вкусу нейминг: «С такими названиями металлообрабатывающие станки нужно продавать, а не модную одежду!» — возмущаются там же.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.