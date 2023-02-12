Канадские пользователи Netflix начали массово отменять подписку из‑за новых правил шеринга паролей

Netflix начал борьбу с шерингом паролей. Для этого стриминг обязал как минимум раз в месяц отрывать свой аккаунт от домашнего вайфая — если этого не сделать, учетную запись заблокируют либо попросят дополнительную плату.
Как отмечает DH Canada, нововведение сильнее всего ударило по студентам, которые живут в общежитиях вдали от домашнего вайфая, любителям путешествовать, а также членам семьи и друзьям, которые делили одну учетную запись на всех.
Некоторые пользователи начали писать в твиттере, что такие условия им не подходят и они отменяют подписку. Так, юзер с ником @PMaka1991 заявил: «Netflix сильно переоценил свою ценность. Канада — одна из первых стран, где начали брать дополнительную плату за шеринг паролей, а это значит, что мне пора отменять подписку. До свидания».
О планах Netflix ввести новые правила для борьбы с шерингом паролей стало известно в конце января. Уже в начале февраля они начали действовать в Канаде, Португалии, Испании и Новой Зеландии.