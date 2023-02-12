Канадские пользователи Netflix начали массово отменять подписку из‑за новых правил шеринга паролей

Некоторые пользователи начали писать в твиттере, что такие условия им не подходят и они отменяют подписку. Так, юзер с ником @PMaka1991 заявил: «Netflix сильно переоценил свою ценность. Канада — одна из первых стран, где начали брать дополнительную плату за шеринг паролей, а это значит, что мне пора отменять подписку. До свидания».