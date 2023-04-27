Силовики проверяют уральский «Мемориал»* на дискредитацию армии

В екатеринбургский офис «Мемориала»* и к его главе Алексею Мосину пришли силовики. По словам источников «Коммерсанта» и РИА «Новости» в правоохранительных органах, организацию проверяют на дискредитацию армии из‑за материалов на ее сайте.
Источник «Коммерсанта» говорит, что проверка проводится также по статье 284.1 УК («Осуществление деятельности нежелательной НПО»). Она связана с тем, что Мосин якобы привез в марте из‑за границы 8500 евро наличными, которые могли быть получены от американского фонда NED.
Силовики уже приходили в офис уральского «Мемориала». В июне 2022 года поводом для проверки стал анонимный донос о распространении экстремистской литературы. В ходе проверки были изъяты 40 книг и техника.
В марте в московском офисе «Мемориала» и у его сотрудников прошли обыски по делу о реабилитации нацизма. На сопредседателя организации Олега Орлова было заведено уголовное дело о дискредитации армии.
*«Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Федеральная организация ликвидирована Верховным судом РФ.