Силовики проверяют уральский «Мемориал»* на дискредитацию армии

Источник «Коммерсанта» говорит, что проверка проводится также по статье 284.1 УК («Осуществление деятельности нежелательной НПО»). Она связана с тем, что Мосин якобы привез в марте из‑за границы 8500 евро наличными, которые могли быть получены от американского фонда NED.