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К сотрудникам общества «Мемориал»* пришли с обысками

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:21

Следователи провели серию обысков у сотрудников общества «Мемориал»*. Об этом сообщает ТАСС.

В организации рассказали, что обыски идут в том числе у председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя Никиты Петрова и председателя правления Яна Рачинского.

Обыски связаны с делом о реабилитации нацизма по статье 354.1 УК, которое завели на членов «Мемориала» по заявлению «Ветеранов России».

Поводом для возбуждения послужило подозрение, что организация вносила в списки репрессированных лиц тех людей, которые в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистскими оккупантами.

В конце декабря 2021 года Верховный суд решил ликвидировать «Мемориал» за нарушения закона об иноагентах. В октябре 2022-го историко-просветительское общество удостоилось Нобелевской премии мира — вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинской организацией «Центр гражданских свобод».

* «Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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Олег ОрловНикита ПетровАлесь Беляцкий
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