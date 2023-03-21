К сотрудникам общества «Мемориал»* пришли с обысками

В конце декабря 2021 года Верховный суд решил ликвидировать «Мемориал» за нарушения закона об иноагентах. В октябре 2022-го историко-просветительское общество удостоилось Нобелевской премии мира — вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинской организацией «Центр гражданских свобод».