К сотрудникам общества «Мемориал»* пришли с обысками

В организации рассказали, что обыски идут в том числе у председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя Никиты Петрова и председателя правления Яна Рачинского.
Обыски связаны с делом о реабилитации нацизма по статье 354.1 УК, которое завели на членов «Мемориала» по заявлению «Ветеранов России».
Поводом для возбуждения послужило подозрение, что организация вносила в списки репрессированных лиц тех людей, которые в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистскими оккупантами.
В конце декабря 2021 года Верховный суд решил ликвидировать «Мемориал» за нарушения закона об иноагентах. В октябре 2022-го историко-просветительское общество удостоилось Нобелевской премии мира — вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинской организацией «Центр гражданских свобод».
* «Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.