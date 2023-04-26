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Twitch заблокировал аккаунты Егора Крида, Buster и Plohoyparen

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:13

Twitch заблокировал аккаунты Егора Крида, Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (Plohoyparen). Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, блокировка связана с тем, что страницы стримеров внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором из‑за незаконной рекламы онлайн-казино.

15 февраля Мизулина передала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) список крупных блогеров, которые занимались незаконной рекламой. Тогда глава Лиги безопасного интернета перечислила несколько видов незаконной деятельности блогеров. Речь шла, в частности, о рекламе казино и магазинов по продаже наркотиков.

О том, что аккаунты российских блогеров внесли в реестр, стало известно 21 апреля. В него попали Егор Крид, Некоглай, Юрий Хованский, Гусейн Гасанов, Mellstroy и другие. Запрос об ограничении доступа к их аккаунтам также был направлен в Telegram и Kick.

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ФАС РоссииРоскомнадзор
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КридЕкатерина МизулинаВячеслав ЛеонтьевЮрий ХованскийГусейн Гасанов
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