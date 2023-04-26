Twitch заблокировал аккаунты Егора Крида, Buster и Plohoyparen

О том, что аккаунты российских блогеров внесли в реестр, стало известно 21 апреля. В него попали Егор Крид, Некоглай, Юрий Хованский, Гусейн Гасанов, Mellstroy и другие. Запрос об ограничении доступа к их аккаунтам также был направлен в Telegram и Kick.