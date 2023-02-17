Мизулина передаст в ФАС список блогеров с незаконной рекламой. В него может попасть Инстасамка

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планирует передать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) список 15 самых крупных блогеров, которые занимались незаконной рекламой. Об этом она заявила во время совещания Общественной палаты, трансляцию круглого стола можно посмотреть по ссылке.
Мизулина перечислила несколько видов незаконной деятельности блогеров. Речь идет, в частности, о рекламе казино и магазинов по продаже наркотиков.
«Это огромная проблема, и речь уже идет о том, что наркодилеры имеют свои продакшены и сознательно раскручивают отдельных блогеров с целью продажи запрещенных препаратов. Миллионы детей смотрят за контентом с употреблением наркотиков и подражают своим кумирам. Так формируется среда наркопотребления, что крайне опасно для будущего нашей страны», — заявила Мизулина.
Глава Лиги безопасного интернета также привела несколько примеров сомнительной рекламы. В их числе оказались посты в телеграм-каналах Инстасамки, Даши Корейки, Юли Финесс и других блогеров. Попадут ли они в список Мизулиной для ФАС, пока неясно.