Мизулина передаст в ФАС список блогеров с незаконной рекламой. В него может попасть Инстасамка

«Это огромная проблема, и речь уже идет о том, что наркодилеры имеют свои продакшены и сознательно раскручивают отдельных блогеров с целью продажи запрещенных препаратов. Миллионы детей смотрят за контентом с употреблением наркотиков и подражают своим кумирам. Так формируется среда наркопотребления, что крайне опасно для будущего нашей страны», — заявила Мизулина.