Каналы Егора Крида, Некоглая и Юрия Хованского внесли в реестр запрещенных сайтов

Мизулина передала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) список крупных блогеров, которые занимались незаконной рекламой, еще 15 февраля. Тогда глава Лиги безопасного интернета перечислила несколько видов незаконной деятельности блогеров. Речь идет, в частности, о рекламе казино и магазинов по продаже наркотиков.