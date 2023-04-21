Каналы Егора Крида, Некоглая и Юрия Хованского внесли в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов аккаунты стримеров на площадках Twitch, Telegram и Kick за рекламу казино. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
В список попали каналы Николая Лебедева (Некоглая), Юрия Хованского, Егора Крида, Гусейна Гасанова, Андрея Бурима (Mellstroy), Виктора Нигрини, Олега Горбенко, Альберта Васильева, Игоря Лысаковского, Ильнура Хафизова, Арена Зурабяна, Александра Зубарева, Игоря Сайганова, а также Кирилла и Александра Волынкиных.
Ведомство направило Twitch, Telegram и Kick требования об ограничении доступа к аккаунтам на территории России. Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что «организован комплекс контрольно-аналитических мероприятий, касающихся возможного наличия признаков нарушения налогового законодательства».
Мизулина передала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) список крупных блогеров, которые занимались незаконной рекламой, еще 15 февраля. Тогда глава Лиги безопасного интернета перечислила несколько видов незаконной деятельности блогеров. Речь идет, в частности, о рекламе казино и магазинов по продаже наркотиков.