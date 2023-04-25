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Геральт вновь достает свой меч против нечисти в тизере третьего сезона «Ведьмака»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:07

На ютуб-канале Netflix вышел первый тизер третьего сезона «Ведьмака». В нем появились Геральт, Цири и Йеннифер, которые вновь сражаются с нечистью в мрачных декорациях.

Под роликом стриминговая платформа оставила многозначительное описание: «Этим летом все поменяется».

Весь сезон будет поделен на две части. Первая порция эпизодов дебютирует на Netflix 29 июня, а вторая — 27 июля.

Накануне Netflix показал первый постер продолжения шоу. Во втором сезоне будет адаптирована книга Анджея Сапковского «Час презрения». Геральт, Йеннифер и Цири столкнутся с Братством магов, Нильфгаардом и эльфами, которые хотят заполучить Цири.

В разработке уже находятся четвертый и пятый сезоны «Ведьмака». В четвертом Генри Кэвилла, который играет Геральта, заменит Лиам Хемсворт.

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Лиам Хемсворт
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