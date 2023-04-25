HBO назвал имена актеров, присоединившихся ко второму сезону «Дома дракона»

Ранее Deadline писал, что второй сезон «Дома дракона» будет короче первого: в сериале будет восемь серий вместо десяти. По данным издания, это часть долгосрочного плана развития проекта, в рамках которого стриминг-сервис рассматривает вопрос о продлении шоу на третий сезон.