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HBO назвал имена актеров, присоединившихся ко второму сезону «Дома дракона»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:08

HBO назвал имена актеров, кто присоединился к касту второго сезона сериала «Дом дракона». Об этом сообщает Deadline.

В сериале снимутся Гейл Ранкин («Блеск») — Алис Риверс, королева-ведьма Харренхола, Абубакар Салим («Воспитанные волками») — Алин из Халла, адмирал Веларионов, Фредди Фокс («Медленные лошади») — Гвейн Хайтауэр и Саймон Рассел Бил («Страшные сказки») — рыцарь Саймон Стронг.

К своим ролям вернутся Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мизуно и Рис Ифанс.

Ранее Deadline писал, что второй сезон «Дома дракона» будет короче первого: в сериале будет восемь серий вместо десяти. По данным издания, это часть долгосрочного плана развития проекта, в рамках которого стриминг-сервис рассматривает вопрос о продлении шоу на третий сезон.

Релиз сериала состоялся 21 августа 2022 года. Первый эпизод собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.

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