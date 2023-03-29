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Второй сезон «Дома дракона» будет короче первого

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:42

Второй сезон «Дома дракона» от HBO будет короче первого. Об этом сообщает Deadline.

В сериале будет восемь серий, вместо десяти. По данным издания, это часть долгосрочного плана развития проекта, в рамках которого стрим-сервис рассматривает вопрос о продлении «Дома дракона» на третий сезон.

Производство второго сезона сериала начнется в ближайшее время. Релиз новых эпизодов предположительно состоится следующим летом.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.

Первый эпизод «Дома дракона» собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании. Финал истории HBO показал 23 августа 2022-го.

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