Второй сезон «Дома дракона» будет короче первого

В сериале будет восемь серий, вместо десяти. По данным издания, это часть долгосрочного плана развития проекта, в рамках которого стрим-сервис рассматривает вопрос о продлении «Дома дракона» на третий сезон.
Производство второго сезона сериала начнется в ближайшее время. Релиз новых эпизодов предположительно состоится следующим летом.
«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.
Первый эпизод «Дома дракона» собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании. Финал истории HBO показал 23 августа 2022-го.