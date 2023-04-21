Британия ввела санкции против пятерых россиян, связанных с 25-летним приговором Кара-Мурзе*

Великобритания ввела санкции против пятерых россиян, связанных с делом против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*, приговоренного к 25 годам колонии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.
Под ограничения попала судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, которая одобрила арест Кара-Мурзы, считают британские власти. Также в черном списке следователи по его делу Денис Колесников и Андрей Задачин.
Вместе с тем в санкционном списке оказались сотрудники ФСБ Александр Самофал и Константин Кудрявцев. Британский МИД заявляет, что они были членами оперативной группы, участвующей в деле Кара-Мурзы перед его отравлением в 2015 и 2017 годах.
Министерство осудило вынесение такого приговора. Власти Британии «рассмотрят дальнейшие меры» для привлечения к ответственности всех причастных к задержанию Кара-Мурзы.
Владимира Кара-Мурзу задержали в Москве 11 апреля 2022 года, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Пока политик находился в СИЗО, против него завели три уголовных дела: о фейках про Российскую армию, осуществлении деятельности нежелательной организации, а также госизмене.
Защитник Кара-Мурзы говорил, что за время нахождения в СИЗО у политика значительно ухудшилось здоровье. В частности, у него развилась полинейропатия нижних конечностей — заболевание сосудов ног. Полинейропатия входит в список болезней, препятствующих отбыванию наказания.
Несмотря на это, Мосгорсуд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по всем трем пунктам обвинения. Отбывать наказание оппозиционер будет в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 400 тыс. рублей и запретили на 7 лет заниматься журналистской деятельностью.
* Владимир Кара-Мурза и московский Сахаровский центр внесены Минюстом в список иноагентов.