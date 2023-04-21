Британия ввела санкции против пятерых россиян, связанных с 25-летним приговором Кара-Мурзе*

Несмотря на это, Мосгорсуд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по всем трем пунктам обвинения. Отбывать наказание оппозиционер будет в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 400 тыс. рублей и запретили на 7 лет заниматься журналистской деятельностью.