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Павел Дуров возглавил рейтинг обедневших в 2022 году миллиардеров из России

Виктория Шанина
Сегодня в 12:17

Forbes составил список обедневших за 2022 год россиян. Из 110 долларовых миллиардеров из России только у 13 сократилось состояние.

Больше всего в прошлом году потерял основатель Telegram Павел Дуров. Его состояние сократилось на 3,6 млрд долларов — до 11,5 млрд. Журнал связывает это со снижением стоимости акций мессенджера.

Следом Леонид Богуславский, чье состояние сократилось на 1,1 млрд долларов — до 3,6 млрд. Первую пятерку в списке обедневших россиян-миллиардеров замыкают Дмитрий и Игорь Бухманы (минус 1,1 млрд долларов у каждого) и Фархад Ахмедов (минус 0,6 млрд).

Меньше всего потерял Глеб Фетисов — 0,1 млрд долларов. На данный момент его состояние оценивается в 1,1 млрд — в 2014-м он ушел из бизнеса ради политики и распродал все активы.

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список богатейших людей планеты в начале апреля. В нем стало на 22 россиянина больше.

Самым богатым россиянином стал сооснователь «Еврохима» Андрей Мельниченко, чье состояние оценивается в 25,2 млрд долларов (в международном рейтинге он занял 58-е место). На второй строчке в российском списке — владелец «Норникеля» Владимир Потанин (23,7 млрд долларов), на третьей — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (22,1 млрд).

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Павел ДуровГлеб ФетисовВладимир ПотанинЛеонид БогуславскийИгорь БухманФархад АхмедовАндрей МельниченкоВладимир Лисин
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