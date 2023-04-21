Павел Дуров возглавил рейтинг обедневших в 2022 году миллиардеров из России

Forbes составил список обедневших за 2022 год россиян. Из 110 долларовых миллиардеров из России только у 13 сократилось состояние.
Больше всего в прошлом году потерял основатель Telegram Павел Дуров. Его состояние сократилось на 3,6 млрд долларов — до 11,5 млрд. Журнал связывает это со снижением стоимости акций мессенджера.
Следом Леонид Богуславский, чье состояние сократилось на 1,1 млрд долларов — до 3,6 млрд. Первую пятерку в списке обедневших россиян-миллиардеров замыкают Дмитрий и Игорь Бухманы (минус 1,1 млрд долларов у каждого) и Фархад Ахмедов (минус 0,6 млрд).
Меньше всего потерял Глеб Фетисов — 0,1 млрд долларов. На данный момент его состояние оценивается в 1,1 млрд — в 2014-м он ушел из бизнеса ради политики и распродал все активы.
Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список богатейших людей планеты в начале апреля. В нем стало на 22 россиянина больше.
Самым богатым россиянином стал сооснователь «Еврохима» Андрей Мельниченко, чье состояние оценивается в 25,2 млрд долларов (в международном рейтинге он занял 58-е место). На второй строчке в российском списке — владелец «Норникеля» Владимир Потанин (23,7 млрд долларов), на третьей — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (22,1 млрд).