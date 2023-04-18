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В Московском авиационном институте ввели дистанционку из‑за кори. Спустя несколько часов ее отменили

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:57

Московский авиационный институт создал приказ о переводе обучения на дистанционный формат, чтобы предотвратить распространение кори среди студентов и сотрудников. Дистанционку ввели только в основном корпусе вуза на Волоколамском шоссе и для тех, у кого нет иммунитета против заболевания.

Однако спустя несколько часов дистанционный формат отменили. В вузе объяснили это тем, что у студента, у которого было подозрение на корь, не подтвердился диагноз.

12 апреля РГУ нефти и газа имени Губкина закрылся из‑за вспышки кори, студентов отправили на дистанционное обучение. Случай заболевания корью зафиксировали в одном из пяти общежитий вуза.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала волну заболеваемости корью в РФ прогнозируемой. «Для кори пришел период цикличности, как только накапливается количество неиммунного населения, наступает волна заболевания, но эту волну мы предполагали, ровно потому, что в значительной части стран в период пандемии шло проседание иммунного календаря», — пояснила она.

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