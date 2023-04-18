В Московском авиационном институте ввели дистанционку из‑за кори. Спустя несколько часов ее отменили

Московский авиационный институт создал приказ о переводе обучения на дистанционный формат, чтобы предотвратить распространение кори среди студентов и сотрудников. Дистанционку ввели только в основном корпусе вуза на Волоколамском шоссе и для тех, у кого нет иммунитета против заболевания.