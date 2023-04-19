Foo Fighters вернулись с новым синглом и анонсировали альбом «But Here We Are»

Там же грядущий альбом «But Here We Are» описывается, как новая глава жизни коллектива. В ней музыканты обещают дать жестокий и откровенный ответ на все, что пережили за последнее время. Тем не менее релиз должен стать «свидетельством целительной силы музыки, дружбы и семьи».