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Foo Fighters вернулись с новым синглом и анонсировали альбом «But Here We Are»

Семён Гудошников
Сегодня в 22:04

Foo Fighters поделились первым синглом после смерти барабанщика Тейлроа Хокинса в прошлом году и анонсировали новый альбом.

Песня «Rescued», опираясь на эмоциональное рок-звучание дебютного альбома и эпохи «The Color And The Shape», затрагивает темы гнева, печали и принятия, говорится в пресс-релизе группы.

Там же грядущий альбом «But Here We Are» описывается, как новая глава жизни коллектива. В ней музыканты обещают дать жестокий и откровенный ответ на все, что пережили за последнее время. Тем не менее релиз должен стать «свидетельством целительной силы музыки, дружбы и семьи».

Выход «But Here We Are» намечен на 2 июня. Вот его полный трек-лист:

  • «Rescued»
  • «Under You»
  • «Hearing Voices»
  • «But Here We Are»
  • «The Glass»
  • «Nothing At All»
  • «Show Me How»
  • «Beyond Me»
  • «The Teacher»
  • «Rest»

Предыдущий студийник рокеров из Сиэтла — «Medicine at Midnight» — вышел в феврале 2021 года. Он получил положительные отзывы критиков и дебютировал на первой строчке в альбомных рок-чартах Top Rock Albums, Alternative Albums и Hard Rock Albums.

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