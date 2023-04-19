Foo Fighters вернулись с новым синглом и анонсировали альбом «But Here We Are»

Foo Fighters поделились первым синглом после смерти барабанщика Тейлроа Хокинса в прошлом году и анонсировали новый альбом.
Песня «Rescued», опираясь на эмоциональное рок-звучание дебютного альбома и эпохи «The Color And The Shape», затрагивает темы гнева, печали и принятия, говорится в пресс-релизе группы.
Там же грядущий альбом «But Here We Are» описывается, как новая глава жизни коллектива. В ней музыканты обещают дать жестокий и откровенный ответ на все, что пережили за последнее время. Тем не менее релиз должен стать «свидетельством целительной силы музыки, дружбы и семьи».
Выход «But Here We Are» намечен на 2 июня. Вот его полный трек-лист:
- «Rescued»
- «Under You»
- «Hearing Voices»
- «But Here We Are»
- «The Glass»
- «Nothing At All»
- «Show Me How»
- «Beyond Me»
- «The Teacher»
- «Rest»
Предыдущий студийник рокеров из Сиэтла — «Medicine at Midnight» — вышел в феврале 2021 года. Он получил положительные отзывы критиков и дебютировал на первой строчке в альбомных рок-чартах Top Rock Albums, Alternative Albums и Hard Rock Albums.