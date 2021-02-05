«Medicine at Midnight»: послушайте новый альбом Foo Fighters

В честь релиза участники Foo Fighters запустили собственную временную радиостанцию, которая будет доступна на 105-м канале вещательной компании SiriusXM до 5 февраля 2021 года. На станции Foo Fighters Radio транслируются демоверсии разных песен группы и редкие записи, а сами музыканты рассказывают в эфире истории создания своих хитов.

В конце прошлого года фронтмен группы Дэйв Грол вместе с Грегом Керстином решили создать серию музыкальных видео из студии по случаю празднования Хануки, которая проходила с 10 по 18 декабря. Артисты исполнили песни, созданные музыкантами из еврейского сообщества, — например, «Hotline Bling» Дрейка.