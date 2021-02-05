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«Medicine at Midnight»: послушайте новый альбом Foo Fighters

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:15

Американская рок-группа Foo Fighters выпустила новый альбом «Medicine at Midnight». Послушать релиз можно в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

На пластинку попали девять композиций, в том числе синглы «Waiting on a War», «Shame Shame» и «No Son of Mine». Альбом вместе с музыкантами спродюсировал Грег Керстин — соавтор таких исполнителей, как Адель, Сиа, Лили Аллен и Pink.

В честь релиза участники Foo Fighters запустили собственную временную радиостанцию, которая будет доступна на 105-м канале вещательной компании SiriusXM до 5 февраля 2021 года. На станции Foo Fighters Radio транслируются демоверсии разных песен группы и редкие записи, а сами музыканты рассказывают в эфире истории создания своих хитов.

В конце прошлого года фронтмен группы Дэйв Грол вместе с Грегом Керстином решили создать серию музыкальных видео из студии по случаю празднования Хануки, которая проходила с 10 по 18 декабря. Артисты исполнили песни, созданные музыкантами из еврейского сообщества, — например, «Hotline Bling» Дрейка.

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